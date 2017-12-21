Креативные концепции дизайна и рекламы. Дизайнер и менеджер по рекламе, СПб

Креативные концепции дизайна и рекламы

Дизайнер-фрилансер и менеджер по рекламе

Санкт-Петербург

Мой девиз (c) www.clientsfromhell.ru:

«Как — невозможно улучшить качество изображения?? У Вас разве не компьютер?»

«Нарисуйте пластиковое окно с открытым окном, на которое натянуто волейбольная сетка, с одной стороны волейбольной сетки нарисуйте комаров, а с другой стороны пчел, и сделайте так, чтобы они играли в волейбол.»