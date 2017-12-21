Андрей reklamarabotaetreklamarabotaet
45 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Креативные концепции дизайна и рекламы. Дизайнер и менеджер по рекламе, СПб
Креативные концепции дизайна и рекламы
Дизайнер-фрилансер и менеджер по рекламе
Санкт-Петербург
Мой девиз (c) www.clientsfromhell.ru:
«Как — невозможно улучшить качество изображения?? У Вас разве не компьютер?»
«Нарисуйте пластиковое окно с открытым окном, на которое натянуто волейбольная сетка, с одной стороны волейбольной сетки нарисуйте комаров, а с другой стороны пчел, и сделайте так, чтобы они играли в волейбол.»
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