Создание дизайна сайта железнодорожной компании

Для сайта железнодорожной компании требуется создать дизайн (главной и внутренней страницы) и логотип. Компания работает в сфере железнодорожных перевозок.

Приблизительная структура сайта показана на картинке. Дизайн должен быть простым и понятным, но не таким примитивным, как на картинке (это предварительный вариант). В верхнем меню - основные разделы (о компании, контакты, вакансии, обратная связь и т.д.), а в боковом слева - основные услуги компании.

На главной странице должны быть вводный текст о компании и новости. Сайт будет построен на CMS, поэтому дизайн должен включать "шапку" с логотипом, контактами и главным меню, столбец с меню слева, основную область с контентом, "подвал". Желательно построить графическое оформление вокруг железнодорожной тематики.

Пожалуйста, указывайте сроки и стоимость.