Профессиональный дизайн сайта с минимумом графики

Дизайн сайтовЗавершен23 заявки422 просмотра
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Здравствуйте

Нужен дизайн для сайта с минимум графики. Яркий пример такого сайта bash.org.ru, или его аналоги.

Желательно обладать в портфолио таким дизайном. В дизайне также нужно будет использовать "изюминку" сайта. Это должен будет продумать дизайнер (пример - artlebedev.ru). Нужен хороший дизайнер, с отзывами, опытом и портфолио.

Дизайн сайта
12 лет назад
xparsing
Павел 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Oraculum
42 годаМолдова
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$350
10 дней
Прекрасный дизайнер. Имеет современное представления о дизайне. И общается как человек, а не как монстр :)
Приятное сотрудничество. Всегда ценил и буду ценить те качества заказчика, в которых проявляются уважение, позитинвый настрой и способность прислушиваться к мнению специалиста, с которым они сотрудничают. ;) Рекоммендую.
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