На этом сайте secretcasanovy.ru необходимо доработать дизайн. Заменить шапку Добавить правую колонку в тест Сам текст ужать и красиво оформить Заголовки в тесте привести в божеский вид :) Сайт о мужском здоровье, по этому должен на первый же взгляд таким ...
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Необходимо создать качественный дизайн сайта. Подробности исполнителю.
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