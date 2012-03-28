Дизайн интернет-магазина электрооборудования

Собственно в чем будет заключатся доработка или переработка это: Прошлый дизайнер не сдал проект просто кинул и пропал. Сделал Дизайн, прикрутил к DLE и.т.д. Хотелось бы Доработать дизайн. Прикрутить его к движку более надежному DLE оказался ...