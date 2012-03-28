Дизайн интернет-магазина электрооборудования

Дизайн сайтовЗавершен17 заявок210 просмотров
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Ширина: 1024, фиксированная

Цвета: хотелось бы насыщенный черно\оранжевый дизайн

Положения элементов: меню слева, изделия в две колонки

Шапка: Создать простенький логотип(слева), желательно расположить изображения или стилизованные фотографии стабилизаторов и генераторов.

Разместить контактные данные(картинкой)

В шапке НЕ использовать лица людей.

Всего нужно две страницы: категория(несколько товаров) и карточка товара

12 лет назад
Escander
Михаил 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Nikolos
Никита 
35 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$300
4 дня
Нарисовал оговоренный дизайн даже раньше запланированного срока. Быстро исправил все мелкие пожелания. Спасибо!
Все отлично! Всегда на связи - для уточнения вопросов. Быстрая проверка и оплата во время. Рекомендую!
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