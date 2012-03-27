# 1 — $ 300

Необходимо разработать стильный и эффективный дизайн сайта программы - аудио редактора, а также графические материалы в том же стиле (коробка и заставка).

Основные требования к дизайну сайта:

1. Соответствие теме: программа для обработки звука.

2. Современный стиль дизайна.

3. Лёгкость графических элементов.

4. Относительно крупные надписи (основной текст, в меню и шапке).

5. Отличная читаемость всех надписей.

Подробное ТЗ и макеты страниц - во вложении.

Если вы не успеваете сделать коробку и Splash, то можно выложить только главную страницу.