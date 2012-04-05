Ширина: 1024, фиксированная Цвета: хотелось бы насыщенный черно\оранжевый дизайн Положения элементов: меню слева, изделия в две колонки Шапка: Создать простенький логотип(слева), желательно расположить изображения или стилизованные фотографии стабилизаторов и генераторов. Разместить контактные данные(картинкой) В шапке НЕ использовать лица людей. Всего нужно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим дизайн для DLE на тематику продажа софта. Более подробно распишу исполнителю.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $300
Необходимо разработать стильный и эффективный дизайн сайта программы - аудио редактора, а также графические материалы в том же стиле (коробка и заставка). Основные требования к дизайну сайта: 1. Соответствие теме: программа для обработки звука. 2. Современный стиль дизайна. 3. ...Завершен12 лет назад
Придумать и сверстать дизайн одной странички. Только там где выделено красным.Завершен12 лет назад
- $50
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.Требуется создать хороший дизайн для сайта строительной компании. Бюджет ограничен - 50$. Жду ваших предложений.Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Доработать имеющиеся варианты - см 2 jpg-файла. Могу предоставить в PSD. Или уникализировать какой-то другой классный шаблон в русской стилистике, причем аппетитно. Желательно - Wordpress. Тематика - кафе, зона отдыха, беседки с шашлыками на мангале, лесопарк для прогулок.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо создать качественный дизайн сайта. Подробности исполнителю.Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт12 лет назад
Для сайта железнодорожной компании требуется создать дизайн (главной и внутренней страницы) и логотип. Компания работает в сфере железнодорожных перевозок. Приблизительная структура сайта показана на картинке. Дизайн должен быть простым и понятным, но не таким примитивным, ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $150
Нужен хороший и оригинальный дизайн сайта веб-разработчика. Уровень дизайна - максимум что можно выжать из бюджета в 150 у.е. Достаточно разработать только одну "Главную" страницу, остальные отрисую сам. Будет предоставлено ТЗ с пожеланиями.Завершен12 лет назад
Здравствуйте Нужен дизайн для сайта с минимум графики. Яркий пример такого сайта bash.org.ru, или его аналоги. Желательно обладать в портфолио таким дизайном. В дизайне также нужно будет использовать "изюминку" сайта. Это должен будет продумать дизайнер (пример - ...Завершен12 лет назад
Необходимо отрисовать несколько кадров которые будут по очереди чередоваться, вот сайт где будет размещаться материал http://net-solutions.ru/ Стиль рисунка IT современный, также приветствуется креатив. Без портфолио прошу не беспокоить. Стоимость работы прошу оценить вменяемо. Рассматривается дизайнер на долгосрочную работу.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт12 лет назад