Дизайн для DLE

Здравствуйте Нужен дизайн для сайта с минимум графики. Яркий пример такого сайта bash.org.ru, или его аналоги. Желательно обладать в портфолио таким дизайном. В дизайне также нужно будет использовать "изюминку" сайта. Это должен будет продумать дизайнер (пример - ...