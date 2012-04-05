Дизайн для DLE

$150
Дизайн сайтовЗавершен9 заявок411 просмотров
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Необходим дизайн для DLE на тематику продажа софта. Более подробно распишу исполнителю.

12 лет назад
SPEED2008
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
DESIGN_S
46 летЧерногория
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$100
5 дней
Спасибо за дизайн, очень красиво.
Адекватный человек, сотрудничеством доволен, рекомендую
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