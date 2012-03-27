Редизайн сайта на автомобильную тематику

Требуется нарисовать шапку для сайта по образцу, только вместо будды будет шаман ну либо к-н шаманская атрибутика. Можно также использовать горы, леса, придерживаться этих цветов, но стилистику можно поменять. (шапка тоже с моего проекта просто ...