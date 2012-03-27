Редизайн сайта на автомобильную тематику

$100
Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок130 просмотров
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Необходимо сделать легкий редизайн сайта на автомобильную тематику. Сохранить структуру, но оживить дизайн, сделать его более приятным.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
12 лет назад
omskmoto
Михаил 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
lagutin
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 дней назад
12 лет назад
$100
4 дня
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