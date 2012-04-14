Шапка для сайта по образцу

Требуется нарисовать шапку для сайта по образцу, только вместо будды будет шаман ну либо к-н шаманская атрибутика. Можно также использовать горы, леса, придерживаться этих цветов, но стилистику можно поменять.

(шапка тоже с моего проекта просто нужно перерисовать по другое доменное имя)