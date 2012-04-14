Шапка для сайта по образцу

$100
Дизайн сайтовЗавершен16 заявок281 просмотр
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Требуется нарисовать шапку для сайта по образцу, только вместо будды будет шаман ну либо к-н шаманская атрибутика. Можно также использовать горы, леса, придерживаться этих цветов, но стилистику можно поменять.

(шапка тоже с моего проекта просто нужно перерисовать по другое доменное имя)

12 лет назад
Devider
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Yvelir
Олег 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$100
2 дня
Все отлично, шапка гармонично вписалась.
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