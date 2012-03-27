Дизайн 5 страниц (сайт фотографа)

Уважаемые дизайнеры.

Нужен редизайн страниц сайта.

1. Главная страница: http://www.denfoto.net/

2. Страница Портфолио: http://www.denfoto.net/portfolio.html

3. Страница Альбомов http://www.denfoto.net/portfolio/detki.html

4. Галлерея фотографий http://www.denfoto.net/portfolio/detki/novorojdennye.html

5. Страница отзывов http://www.denfoto.net/comments.html

Расположение элементов такие, как на действующем сайте сейчас. Кардинально менять не нужно, разве что немного видоизменить в случае необходимости. Интересует стиль исполнения дизайна примерно как здесь: http://www.natashatessier.com (сочетание старины и стиля, элементы хендмейда и т.д.).

В заявке укажите стоимость 5 страниц и примеры Ваших работ в данном интересуемом меня стиле.

Спасибо.

С ув., Денис