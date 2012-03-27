Дизайн для сайта

Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок231 просмотр
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Нужен простой дизайн для сайта. Точнее дизайн нужно переделать.

исходный сайт http://www.branovskij.com.ua/index.html

на счет сайта:

1. фон и цвета - те же.

2. если получится сделать сайт "резиновым" по горизонтали - будет замечательно.

3. все надписи должны быть текстом. шрифт для названия сайта желательно подобрать максимально похожим.

4. фото с девушками нужно заменить (новое фото есть, но его нужно обработать - изменить размер, обрезать, создать прозрачные области, итд.)

5. должно быть 2 страницы - хидер, меню и футер одинаковые везде.

5.1. одна страница с фото и текстом под фото в одну колонку. (сейчас текст разбит на 2 колонки)

5.2. вторая страница без фото, но со вторым меню с левой стороны. второе меню должно иметь несколько (изменяемое кол-во) пунктов у которых будет несколько (или ни одного) подпунктов.

должно получиться два html файла (по одному для каждой страницы), файл css и папка с картинками.

Пожалуйста обязательно указывайте сроки и цену.

12 лет назад
RifFox
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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