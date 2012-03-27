Разработка дизайна сайта

$83
Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок189 просмотров
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КРАТКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДИЗАЙНУ:

Тематичность стиля: бизнес-стиль

Цветовой стиль: светлый стиль

Стиль дизайна сайта по количеству и размещению содержимого: двухколоночная и трёхколоночная структура дизайна сайта

Стиль дизайна по количествую графики: стандартный (неинформативная графика используется в только в некоторых элементах дизайна, как правило — в шапке сайта)

Структура сайта: несложная (всего где-то 7 разделов), больше по структуре напоминает сайт-визитку

НЕОБХОДИМО: разработать одну "Главную" страницу сайта

ПОРЯДОК РАБОТЫ НАД ДИЗАЙНОМ:

1) рисуете дизайн, предоставляете нам

2) в случае, если первый вариант дизайн-макета не понравился, Заказчик может отказаться от предоставленного варианта. При этом Исполнитель начинает отрисовку следующего (второго) дизайн-макета с нуля.

При этом при отказе от предложенного дизайн-макета , Заказчик прописывает замечания к предоставленному дизайн-макету и требования (уточнения) к новому дизайн-макету

3) в том случае, если Заказчик принял дизайн-макет сайта, он вносит поправки к дизайн-макету до шести раз.

ОПЛАТА:

2500 руб.

100% после утверждения дизайн-макета (мы оплачиваем после утверждения, а вы присылаете исходник)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

вы НЕ ПУБЛИКУЕТЕ проект в сети Интернет на различных сайтах в своем портфолио. При встречах с вашими Заказчиками, вы, естественно, можете указывать на данный дизайн, как на вашу работу. Но в Интернете, он ни где не должен фигурировать как ваш проект.

Рисуем в соответствии с – 960.gs (если кому не понятно, могу объяснить)

СРОК: 2-3 дня с момента получения тех.задания

После выбора Исполнителя высылается подробное тех.задание.

12 лет назад
Gold_masha3
Сальцина 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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