gamesfuture

Андрей Гришан gamesfuture

 
42 годаУкраина/Львов
19 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Нужен гиф баннер

    Всем привет! Нужен баннер для сайта Bet-ring.ru Баннер будет в шапке. Размер 937 на 100 Гиф баннер. Для темы нужно использовать вот эту страницу: http://start.parimatch.com/bonus/?btag=a_567b_181c_ Получить 10$ Регистрация Логотип “Париматч” И желательно использовать символику Олимпиады в Сочи. Как бы приурочить этот баннер к ОИ. ...

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен дизайн для баннера

    Всем привет. Пример: http://bet-ring.ru/football/2013.09.15-sautgempton-vest-khem Баннер Вильям Хилл с коэффициентами (оранжевый). Нужно что-то подобное для этой страницы http://bet-ring.ru/stake/2013.09.07-2250-nadal-r.-gaske-r.-2 Баннер, рекламирующий букмекерскую контору: http://ru.sportingbet.com/ Баннер будет динамический. В нем будет меняться для каждой страницы заголовок (название матча, чемпионата и дата ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Элементы дизайна для сайта

    Приветствую! 1. Нужно создать серию картинок, которые будут использованы в качестве меню. Использоваться они будут на сайте http://bet-ring.ru/ на месте, где сейчас размещена реклама от Яндекса (под горизонтальным меню). Я планирую в один ряд разместить картинки, по ...

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Макет страницы

    Нужно смакетировать страницу для сайта споротивных прогнозов и аналитики: примерная наполняемость страницы: http://bet-ring.cpcs.ws/node/12586 1. название матча 2. коэффициенты 3. опрос 4.анонс/превью 5. ссылки на трансляцию 6. видео обзор 7. прогнозы на этот матч более детальное обсуждение задания при переписке в скайпе

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка рекламного блока

    Нужно нарисовать и сверстать табличку в которой будут отображаться коэффициенты букмекерской конторы, спонсора рубрики прогнозов. Для страниц подобного содержания http://www.bet-ring.ru/content/view/286676/ В самом верху, я хочу чтобы был блок, что-то типа этого: http://www.overbetting.ru/sportpreview/football/liga-chempionov-14-finala-marsel-bavariya-03-2012.html (слева, Вильям Хилл). Только в ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработка сайта для кредитного кооператива

    Требуется разработать сайт долгового сервиса (прием и выдача кредитов) под ключ и подключить его к API платежной системы по аналогии с Webmoney (другая платежная система, которая будет использоваться для взаиморасчетов). Подробное тз придоставлю исполнителю. Пожалуйста, указывайте цену ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка меню

    Нужно сверстать простенькое меню для сайта bet-ring.ru (слева) файлик CSS /* Warning - Editing below can break the script */ html.accordion-menu-js dd.a-m-d{ display:none; } html.accordion-menu-js dd.a-m-d-expand { display:block; } html.accordion-menu-js dd.a-m-d-before-expand { display:block; position:relative; z-index:-1; /* opacity:0;*/ height:auto !important; visibility:hidden; overflow:visible; } html.accordion-menu-js dt.a-m-t-expand { } html.accordion-menu-js dd.a-m-d-anim { overflow:hidden; display:block; } dl.accordion-menu dd.a-m-d .bd{ } /* Warning - Editing above can ...

    CSS
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Jommla 1.0. Доработка модуля вывода новостей

    Доработка модуля вывода новостей mod_dgm-news_ultra 1. Нужно добавить в отображаемую часть модулем информацию об авторе публикации (ссылка на профиль), кол-ве комментариев, кол-ве просмотров новости и дате публикации 2. Выровнять отображение текста в новости по обеим краям Оставляйте заявки, я выйду ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Шаблон для joomla 1.0

    $50

    Требуется шаблон, в котором блоги расположены так, как нарисовано в прикрепленном файле. В примере я указал блоки где и как они должны быть расположены. Оптимальным вариантом вижу поиск готового шаблона с внесением некоторых исправлений. Для ...

    Joomla
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Небольшие задания для начинающих программистов

    Для крупного сайта о ставках на спорт нужен программист, работаюший с джумлой. Поиск подходящих компонентов, небольшие их правки, работа с шаблоном и т.д. Детали объемов и прочие условия сотрудничества по аське 305670238 или скайпу gamesfuture.net

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Управление контентом на joomla 1.0

    Нужно для сайта http://www.bet-ring.ru/ подобрать подходящий компонент для добавления новостей на сайт. Сейчас это выполняется через админку. нужно чтобы была возможность выбирать категории для добавления новости и группы пользователей, которые могу эти новости добавлять. Это ...

    JoomlaНовости для сайта
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Лого для онлайн чемпионата по прогнозированию

    $10

    В чемпионате выступают сборные команды от популярных форумов рунета, тематика - спортивное прогнозирование и ставки на спорт. Правила чемпионата тут: http://www.bet-ring.ru/content/view/195326/26/ Лого будет размешено на этом же сайте. Размер 100 на 100 Лого не анимированное.

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно создать видео урок

    Ищу профессионалов занимающихся созданием видео уроков. Нужен женский звонкий голос с убедительным произношением текста) Тема видео урока - особенности функционала сайта Bet-ring.ru Все что нужно говорить я конечно же предоставлю.

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Компонент новостей для Joomla 1.0

    Добрый вечер! На сайт http://www.bet-ring.ru нужно поставить компонент новостей, вместо блока со слайдшоу (щас он тоже используется под новости, но не удобно он отображает их). Отобраться он должен примерно как на этом сайте: http://fcbet.com/ С возможностью перехода ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужно создать ряд инонок

    $50

    Тема - ставки на спорт. Иконки/кнопки должны соответствовать стилю сайта, а некоторые из них указывать на пренадлежность к конкурсу от спонсора TitanBet Сайт Bet-ring.ru (на главной, под модулем новостей). Подробности в аську. Мой номер 305670238

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужно установить компонент для joomla

    Нужно установить HTML редактор + возможносить добавлять на сайт видео с youtube Также нужно косметические правки в шабон внести. Подробнее по аське: 305670238 Требование одно, хорошее ориентирование в джумле и существующих готовых компонентах.

    HTMLJoomla
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Организация SMS рассылки

    Организация SMS рассылки с помощью сервиса компании SmsRent Механизм такой. На сайте Bet-ring.ru игроки дают свои прогнозы на спорт. Задача SmsRent доставлять эти прогнозы подписчиков, если подписчик указал этого игрока в настройках подписки. Я покупаю ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно 6-8 иконок

    Приветствую! Нужно нарисовать 8 иконок, 50*50 пикселей. На них нужно отобразить 4 вида спорта (футбол, баскет, теннис и хоккей) и 4 иконки посвящены конкурсам. Названия конкурсов Unibet cup 100 Unibet cup 300 Ставка для ..... 4-й по ходу дела скажу Приложил картинку, как ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров
devzorg
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
8 баллов
8 лет назад
Скрипт отслеживания заказов
Задача была поставленная корректна. Оплачено в срок.
Все выполнил качественно и в срок. Очень требователен к точности написания ТЗ, но это скорее всего стоит считать плюсом. Работой доволен!
Ответный отзыв
LisovN
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$13
8 баллов
10 лет назад
Создание картинок/баннеров для сайта
Отличный заказчик, все четко и быстро оплачено
Выполнил задачу на отлично! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
aticus-finch
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
$30
8 баллов
10 лет назад
Макет страницы
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Отлично выполнил работу. Удовлетворен сотрудничеством полностью.
Ответный отзыв
m8design
Дмитрий 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$55
10 баллов
10 лет назад
Верстка рекламного блока
Сотрудничеством доволен. Отличный заказчик!
Выполнил все качественно! Отклонения от ТЗ терпеливо выслушал и реализовал.
Ответный отзыв
Roman_Tupolev
Роман 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Нужен дизайн для баннера
Было приятно поработать над проектом Андрея. Задача была поставлена чётко, Андрей постоянно был на связи, оплату произвёл незамедлительно. Рад сотрудничеству! Рекомендую!
Отличная работа. А самое главное оперативная и за приемлемую цену. К правкам относится с пониманием. Вообщем по соотношению цена - качество 5 из 5 баллов.
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