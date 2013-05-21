gamesfuture

Всем привет! Нужен баннер для сайта Bet-ring.ru Баннер будет в шапке. Размер 937 на 100 Гиф баннер. Для темы нужно использовать вот эту страницу: http://start.parimatch.com/bonus/?btag=a_567b_181c_ Получить 10$ Регистрация Логотип “Париматч” И желательно использовать символику Олимпиады в Сочи. Как бы приурочить этот баннер к ОИ. ...
Андрей Гришан gamesfuturegamesfuture
- Баннеры11 заявокЗакрыт10 лет назад
Всем привет. Пример: http://bet-ring.ru/football/2013.09.15-sautgempton-vest-khem Баннер Вильям Хилл с коэффициентами (оранжевый). Нужно что-то подобное для этой страницы http://bet-ring.ru/stake/2013.09.07-2250-nadal-r.-gaske-r.-2 Баннер, рекламирующий букмекерскую контору: http://ru.sportingbet.com/ Баннер будет динамический. В нем будет меняться для каждой страницы заголовок (название матча, чемпионата и дата ...Завершен10 лет назад
Есть много небольших заданий для сайта Bet-ring.ru Изготовление баннеров, логотипов и прочее. Детали при личной беседе. Указывайте цену за час работы.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Приветствую! 1. Нужно создать серию картинок, которые будут использованы в качестве меню. Использоваться они будут на сайте http://bet-ring.ru/ на месте, где сейчас размещена реклама от Яндекса (под горизонтальным меню). Я планирую в один ряд разместить картинки, по ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно смакетировать страницу для сайта споротивных прогнозов и аналитики: примерная наполняемость страницы: http://bet-ring.cpcs.ws/node/12586 1. название матча 2. коэффициенты 3. опрос 4.анонс/превью 5. ссылки на трансляцию 6. видео обзор 7. прогнозы на этот матч более детальное обсуждение задания при переписке в скайпеЗавершен12 лет назад
Собственно нужно установить и настроить этот компонет для работы на движке Joomla 1.0Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужно нарисовать и сверстать табличку в которой будут отображаться коэффициенты букмекерской конторы, спонсора рубрики прогнозов. Для страниц подобного содержания http://www.bet-ring.ru/content/view/286676/ В самом верху, я хочу чтобы был блок, что-то типа этого: http://www.overbetting.ru/sportpreview/football/liga-chempionov-14-finala-marsel-bavariya-03-2012.html (слева, Вильям Хилл). Только в ...Завершен12 лет назад
Требуется разработать сайт долгового сервиса (прием и выдача кредитов) под ключ и подключить его к API платежной системы по аналогии с Webmoney (другая платежная система, которая будет использоваться для взаиморасчетов). Подробное тз придоставлю исполнителю. Пожалуйста, указывайте цену ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно сверстать простенькое меню для сайта bet-ring.ru (слева) файлик CSS /* Warning - Editing below can break the script */ html.accordion-menu-js dd.a-m-d{ display:none; } html.accordion-menu-js dd.a-m-d-expand { display:block; } html.accordion-menu-js dd.a-m-d-before-expand { display:block; position:relative; z-index:-1; /* opacity:0;*/ height:auto !important; visibility:hidden; overflow:visible; } html.accordion-menu-js dt.a-m-t-expand { } html.accordion-menu-js dd.a-m-d-anim { overflow:hidden; display:block; } dl.accordion-menu dd.a-m-d .bd{ } /* Warning - Editing above can ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Доработка модуля вывода новостей mod_dgm-news_ultra 1. Нужно добавить в отображаемую часть модулем информацию об авторе публикации (ссылка на профиль), кол-ве комментариев, кол-ве просмотров новости и дате публикации 2. Выровнять отображение текста в новости по обеим краям Оставляйте заявки, я выйду ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется шаблон, в котором блоги расположены так, как нарисовано в прикрепленном файле. В примере я указал блоки где и как они должны быть расположены. Оптимальным вариантом вижу поиск готового шаблона с внесением некоторых исправлений. Для ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
Для крупного сайта о ставках на спорт нужен программист, работаюший с джумлой. Поиск подходящих компонентов, небольшие их правки, работа с шаблоном и т.д. Детали объемов и прочие условия сотрудничества по аське 305670238 или скайпу gamesfuture.netВеб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно для сайта http://www.bet-ring.ru/ подобрать подходящий компонент для добавления новостей на сайт. Сейчас это выполняется через админку. нужно чтобы была возможность выбирать категории для добавления новости и группы пользователей, которые могу эти новости добавлять. Это ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $10
В чемпионате выступают сборные команды от популярных форумов рунета, тематика - спортивное прогнозирование и ставки на спорт. Правила чемпионата тут: http://www.bet-ring.ru/content/view/195326/26/ Лого будет размешено на этом же сайте. Размер 100 на 100 Лого не анимированное.Баннеры10 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищу профессионалов занимающихся созданием видео уроков. Нужен женский звонкий голос с убедительным произношением текста) Тема видео урока - особенности функционала сайта Bet-ring.ru Все что нужно говорить я конечно же предоставлю.Видеомонтаж8 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый вечер! На сайт http://www.bet-ring.ru нужно поставить компонент новостей, вместо блока со слайдшоу (щас он тоже используется под новости, но не удобно он отображает их). Отобраться он должен примерно как на этом сайте: http://fcbet.com/ С возможностью перехода ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Тема - ставки на спорт. Иконки/кнопки должны соответствовать стилю сайта, а некоторые из них указывать на пренадлежность к конкурсу от спонсора TitanBet Сайт Bet-ring.ru (на главной, под модулем новостей). Подробности в аську. Мой номер 305670238Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно установить HTML редактор + возможносить добавлять на сайт видео с youtube Также нужно косметические правки в шабон внести. Подробнее по аське: 305670238 Требование одно, хорошее ориентирование в джумле и существующих готовых компонентах.Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
Организация SMS рассылки с помощью сервиса компании SmsRent Механизм такой. На сайте Bet-ring.ru игроки дают свои прогнозы на спорт. Задача SmsRent доставлять эти прогнозы подписчиков, если подписчик указал этого игрока в настройках подписки. Я покупаю ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Приветствую! Нужно нарисовать 8 иконок, 50*50 пикселей. На них нужно отобразить 4 вида спорта (футбол, баскет, теннис и хоккей) и 4 иконки посвящены конкурсам. Названия конкурсов Unibet cup 100 Unibet cup 300 Ставка для ..... 4-й по ходу дела скажу Приложил картинку, как ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен14 лет назад