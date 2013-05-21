gamesfuture

Приветствую! 1. Нужно создать серию картинок, которые будут использованы в качестве меню. Использоваться они будут на сайте http://bet-ring.ru/ на месте, где сейчас размещена реклама от Яндекса (под горизонтальным меню). Я планирую в один ряд разместить картинки, по ...