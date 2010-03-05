Нужны иконки для Главной страницы сайта http://alkov-nsk.ru/ (10 штук, размер 45х45) и для внутренних страниц вида http://alkov-nsk.ru/content/00000014.html (10 штук, размер 27х27). сумма предусмотрена совсем небольшая, так что высокооплачиваемым профессионалам нет смысла присылать свои типовые ...
Нужно создать ряд инонок
Тема - ставки на спорт. Иконки/кнопки должны соответствовать стилю сайта, а некоторые из них указывать на пренадлежность к конкурсу от спонсора TitanBet
Сайт Bet-ring.ru (на главной, под модулем новостей).
Подробности в аську. Мой номер 305670238
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