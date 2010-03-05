Нужно создать ряд инонок

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен1 заявка148 просмотров

Тема - ставки на спорт. Иконки/кнопки должны соответствовать стилю сайта, а некоторые из них указывать на пренадлежность к конкурсу от спонсора TitanBet

Сайт Bet-ring.ru (на главной, под модулем новостей).

Подробности в аську. Мой номер 305670238

15 лет назад
gamesfuture
43 года
20 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

alex_zavi
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
15 лет назад
$20
1 день
Отличный разработчик. Все выполнил быстро и в срок.
Снова сотрудничество с этим человеком принесло только положительные эмоции.

Заявки фрилансеров

alex_zavi
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
15 лет назад