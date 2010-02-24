Создать 7 иконок для сайта.
Иконки для каталога цифровой техники
Нужно ~100 иконок для всевозможных рубрик и характеристик каталога цифровой техники (начиная от мп3 плееров и
мобильных и до компьютерных комплектующих )
иконки должны быть одноцветные, нужны в векторе и в png с альфа каналом, чтоб можно было под нее подложить фон
получив иконку любого цвета
стиль иконок как у рубрик на этом сайте http://allgifts.com.ua/
От вас цены и сроки
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