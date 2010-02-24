Иконки для каталога цифровой техники

Нужно ~100 иконок для всевозможных рубрик и характеристик каталога цифровой техники (начиная от мп3 плееров и

мобильных и до компьютерных комплектующих )

иконки должны быть одноцветные, нужны в векторе и в png с альфа каналом, чтоб можно было под нее подложить фон

получив иконку любого цвета

стиль иконок как у рубрик на этом сайте http://allgifts.com.ua/

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