Создать 7 иконок для сайта.
Сделать картинки для профиля на базе скетча
Есть готовый скетч картинки, которая должна стать дефолтным изображением для профиля, когда юзер не добавил своей фотографии - см. приложение.
Скетч нужно "причесать" для использования на сайте и по аналогии сделать женский вариант (изображение, кстати, надо зеркально отобразить по горизонтали).
Итоговый вариант картинки должен иметь равные стороны (квадрат), сохранять позитив, прикол момента и вызывать довольную улыбку юзера.
Также нужно предложить решение, как разнообразить эти картинки, чтобы страница в 20 юзер-профайлов, у которых нет профайл-фотографий, не выглядела как доска с надгробиями.
Еще раз - нужно не просто закопипэйстить шаблон, применив пару цветовых фильтров, а творчески решить простую задачу.
Цены + сроки?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужны иконки для Главной страницы сайта http://alkov-nsk.ru/ (10 штук, размер 45х45) и для внутренних страниц вида http://alkov-nsk.ru/content/00000014.html (10 штук, размер 27х27). сумма предусмотрена совсем небольшая, так что высокооплачиваемым профессионалам нет смысла присылать свои типовые ...Завершен15 лет назад
Дам файлы в psd(там все в слоях) http://s50.radikal.ru/i127/1003/5a/1368a620e90a.jpg надо пересохранить вот в таком виде http://www.sharemania.ru/0296688 также назвать поменяв только название на название персонажа . и еще перекрсить в красный цет(цвет и режим ...Иконки и Пиксель-арт4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Создание иконки для автомобильного рейтинга форума, в профиле пользователей, при увеличении сообщения на форуме. Размер от 13x13 до 16x16.Закрыт15 лет назад
Изменить 2 светлых иконки 10x10, для поддержки темного фонаЗавершен15 лет назад
Надо сделать иконки в строгом и простом стиле Microsoft Office 2003/2007 (можно даже на базе иконок Microsoft Office). В файле вложен перечень иконок с некоторым описанием. Если можно, сделайте / подберите для примера ...Иконки и Пиксель-арт9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Необходимы следующие иконки 16х16 в формате GIF Вставить ссылку Удалить ссылку Вставить ссылку на адрес электронной почты Вставить изображение Вставить цитату Требования: ...Иконки и Пиксель-арт19 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть порядка 100 картинок (30% типовые - вроде иконки рейтинга, отличающиеся только дорисовкой одной звездочки) мелких, вроде значков (play, stop, и тд), требуется заменить их на open source картинки или ваши авторские того же ...Завершен15 лет назад
Сделать несколько изображений для сайта в стиле http://skyscraperpage.com/diagrams/?searchID=46047419&offset=25 интересует ваша цена и сроки все здания- в москве фото необходимо найти (что нетрудно) некоторые здания уже найдены инструкция (краткая и ...Завершен15 лет назад
Нужно сделать ряд красивых кнопок для топа и снабдить их надписями - хиты, хосты, всего Ну вобщем по аналогии с любым топом Обязательно к какждой кнопке координаты X и Y для вывода числовых ...Завершен15 лет назад