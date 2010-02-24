Сделать картинки для профиля на базе скетча

Есть готовый скетч картинки, которая должна стать дефолтным изображением для профиля, когда юзер не добавил своей фотографии - см. приложение.

Скетч нужно "причесать" для использования на сайте и по аналогии сделать женский вариант (изображение, кстати, надо зеркально отобразить по горизонтали).

Итоговый вариант картинки должен иметь равные стороны (квадрат), сохранять позитив, прикол момента и вызывать довольную улыбку юзера.

Также нужно предложить решение, как разнообразить эти картинки, чтобы страница в 20 юзер-профайлов, у которых нет профайл-фотографий, не выглядела как доска с надгробиями.

Еще раз - нужно не просто закопипэйстить шаблон, применив пару цветовых фильтров, а творчески решить простую задачу.

Цены + сроки?