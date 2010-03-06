Приватный проект для Добрицкой Инны (Umnitsa)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен1 заявка165 просмотров

Пиксель-арт.

Иконки Судов и Правительственных зданий и учреждений. (Москва и область)

Начнем с 10 штук

10 wmz за штуку

15 лет назад
diplommasha
Маша 
44 года
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Umnitsa
Инна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$100
5 дней
Иконки Инны- БЕСПОДОБНЫ! Рекомендую!
Надёжный заказчик, приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Umnitsa
Инна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад