Фавикон

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Завершен1 заявка150 просмотров

Добрый вечер , нужно сделать Фавик , все вопросы по

Skype: souldp

ICQ: 257девять ноль одеи пять 63

15 лет назад
SoulDp
36 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

alex_zavi
35 лет
16 лет в сервисе
Был
8 минут назад
15 лет назад
$5
1 день
Хорошая фантазия , удивительно быстрые сроки, советую :))
Чётко поставленное ТЗ, своевременная оплата, всегда на связи. Рекомендую как хорошего заказчика! Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

alex_zavi
35 лет
16 лет в сервисе
Был
8 минут назад
15 лет назад