Создать набор смайлов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт7 заявок290 просмотров

Здравствуйте.

Интересуют специалисты в области разработки смайлов.

Задача создать эксклюзивный набор сайтов для определённого сайта.

Подробности при личной переписке.

Прошу откликнуться тех кто действительно работал с аналогичными заказами и может реально выполнить работу на высоком уровне.

15 лет назад
GregMM
44 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров