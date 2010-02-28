Перевернуть фавикон и сделать лого

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  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт20 заявок467 просмотров

Перевернуть существующий фавикон слева направо и сделать по его подобию логотип 150х150

15 лет назад
AlexandrYY
Александр 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-5)

Выбранный исполнитель

Mega-Omega
Владимир 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$7
1 день

Заявки фрилансеров

Mega-Omega
Владимир 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад