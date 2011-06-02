Jommla 1.0. Доработка модуля вывода новостей

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки116 просмотров
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Доработка модуля вывода новостей mod_dgm-news_ultra

1. Нужно добавить в отображаемую часть модулем информацию об авторе публикации (ссылка на профиль), кол-ве комментариев, кол-ве просмотров новости и дате публикации

2. Выровнять отображение текста в новости по обеим краям

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13 лет назад
gamesfuture
42 годаУкраина
19 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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