Jommla 1.0. Доработка модуля вывода новостей

Немного предисловия.. Иногда при автоматическом добавлении новостей в DLE не выводятся теги в новостях и поэтому необходимо заходить и в ручную пересохранять новость. Собственно требуется скрипт при обращении к которому будет производиться "пересохранение" новости. Есть подобный вариант ...