Скрипт перерасчета тегов для DLE

Немного предисловия..

Иногда при автоматическом добавлении новостей в DLE не выводятся теги в новостях и поэтому необходимо заходить и в ручную пересохранять новость.

Собственно требуется скрипт при обращении к которому будет производиться "пересохранение" новости.

Есть подобный вариант скрипта, но только для изменения ссылок.(как пример)

От Вас требуется написать собственно скриптик обновления тегов под DLE 9.+

Жду от Вас сроки и сумму за работу.