Нужно разработать простую страницу

$30
Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок179 просмотров
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Пример страницы которую нужно разработать находится в приложении.

Фактически нужно разработать тоже самое

12 лет назад
y_katz
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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