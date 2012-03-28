Разработка дизайна форума

Сайт на который нужен дизайн : http://forum.kidal.org

Движок: vBulletin 4.1.9

Тематика: Мошенничество, подделка документов, хакинг

Продукты и модули форума :

VSa - Sub-Forum Manager

Spider Display

Vsa - advanced forum statistics

Пожелание:

Чтоб было понятна что форум этой тематики

Место под баннеры 468x60, чтоб не сильно портили сам дизайн. (баннеров 4)

Дизайн не только шапки,но и всего - просмотр темы, личный кабинет.

Цвета: На вкус дизайнера, главное чтоб не темный.

Пример дизайна форума который нравится : ksivi.org

что не нравится на ksivi.org : много лишнего, все загажено.

Форум должен быть не сильно загружен, светлый, не сложный (чтоб пользователь сразу разобрался куда тыкать)

Все остальное по желанию дизайнера :)