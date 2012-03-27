Роскошный дизайн сайта

$200
Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок262 просмотра
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Требуется разработать новый дизайн для сайта IT компании.

Дизайн главной + Дизайн раздела "Работы" + Дизайн типовой страницы.

Задача по дизайну в приложении. Нужно качество и креатиФФ.

Оплата по факту. Те, с кем работал - будут привилегированы!

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Дизайн сайта
12 лет назад
1QQ
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
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