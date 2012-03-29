Дизайн для справочника компаний

Спасибо за работу. Не жалею, что выбрал данного исполнителя. Даже удивился, что работа была выполнена за 2 дня. С первого раза дизайн понравился, что конечно удивительно ведь я очень привередливый. Все мои инструкции были не только услышаны, но и исполнены четко. Надеюсь наше сотрудничество продолжиться и дальше. В дальнейшем даже не буду думать кому отдать заказ на изготовление дизайна.