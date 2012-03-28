Дизайн сайта систем отопления и водоснабжения

$600
Дизайн сайтовЗакрыт30 заявок365 просмотров
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Необходимо разработать дизайн сайта российского представительства европеской компании производящей оборудование и комплектующие для производства систем отопления и водоснабжения.

В наличии утвержденное ТЗ и прототипы страниц сайта.

Пожелания по стилистике и примеры существующих сайтов, а так же сайтов конкурентов во вложении.

Дизайн сайта
12 лет назад
acrobat37
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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