Шапка 900х240

Пример страницы которую нужно разработать находится в приложении. Фактически нужно разработать тоже самое
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна шапка 900 на 240 такого же плана что и во вложении с достопримечательностями Украины. Достопримечательности - на выбор, какие вам больше нравятся. оттенок внизу такой же зеленоватый
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