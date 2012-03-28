Редизайн сайта

$2500
Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок226 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Предпочтение отдадим тем, кто будет в состоянии пару раз появиться в нашем офисе ЛИЧНО (Москва, ст.м. "Профсоюзная").

Мы российская компания, сможем оплатить Вашу работу ТОЛЬКО официально, по договору (подряда), по безналичному расчету, для этого Вы должны иметь гражданство РФ.

Необходимо:

1. Изменение дизайна существующего сайта в соответствии с новым фирменным стилем компании.

Фирменный стиль представлен в виде векторного бренд-бука.

2. Сменить CMS, существующая самописная CMS устарела и модернизации не подлежит.

3. При выполнении первых пунктов оптимизировать сайт для "белой" раскрутки.

4. Контент на 98% остается без изменений, ответственные за наполнение сайта - сотрудники соответствующих отделов компании.

5. Добавить страницу входа в личный кабинет клиента, сам кабинет реализован отдельно, и в данный проект не входит.

6. Сайт расположен на нашей площадке, обслуживается штатными специалистами, ОС win2008server.

7. Бюджет - до 100 тыс. руб, оплата по договору по безналичному расчету, предоплата не более 20%.

8. Сроки - новый сайт должен заработать 01 июня 2012 года.

9. Дальнейшая поддержка сайта обсуждаема.

Существующий сайт www.am-alemar.ru

Дизайн сайтаРедизайн сайта
12 лет назад
uk_alemar
57 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта систем отопления и водоснабжения

    $600

    Необходимо разработать дизайн сайта российского представительства европеской компании производящей оборудование и комплектующие для производства систем отопления и водоснабжения. В наличии утвержденное ТЗ и прототипы страниц сайта. Пожелания по стилистике и примеры существующих сайтов, а так же ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Шапка 900х240

    Нужна шапка 900 на 240 такого же плана что и во вложении с достопримечательностями Украины. Достопримечательности - на выбор, какие вам больше нравятся. оттенок внизу такой же зеленоватый

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработка дизайна форума

    $250

    Сайт на который нужен дизайн : http://forum.kidal.org Движок: vBulletin 4.1.9 Тематика: Мошенничество, подделка документов, хакинг Продукты и модули форума : VSa - Sub-Forum Manager Spider Display Vsa - advanced forum statistics Пожелание: Чтоб было понятна что форум этой тематики Место под баннеры 468x60, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Роскошный дизайн сайта

    $200

    Требуется разработать новый дизайн для сайта IT компании. Дизайн главной + Дизайн раздела "Работы" + Дизайн типовой страницы. Задача по дизайну в приложении. Нужно качество и креатиФФ. Оплата по факту. Те, с кем ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка рекламного блока

    Нужно нарисовать и сверстать табличку в которой будут отображаться коэффициенты букмекерской конторы, спонсора рубрики прогнозов. Для страниц подобного содержания http://www.bet-ring.ru/content/view/286676/ В самом верху, я хочу чтобы был блок, что-то типа этого: http://www.overbetting.ru/sportpreview/football/liga-chempionov-14-finala-marsel-bavariya-03-2012.html (слева, Вильям Хилл). Только в ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад