Редизайн сайта

Предпочтение отдадим тем, кто будет в состоянии пару раз появиться в нашем офисе ЛИЧНО (Москва, ст.м. "Профсоюзная").

Мы российская компания, сможем оплатить Вашу работу ТОЛЬКО официально, по договору (подряда), по безналичному расчету, для этого Вы должны иметь гражданство РФ.

Необходимо:

1. Изменение дизайна существующего сайта в соответствии с новым фирменным стилем компании.

Фирменный стиль представлен в виде векторного бренд-бука.

2. Сменить CMS, существующая самописная CMS устарела и модернизации не подлежит.

3. При выполнении первых пунктов оптимизировать сайт для "белой" раскрутки.

4. Контент на 98% остается без изменений, ответственные за наполнение сайта - сотрудники соответствующих отделов компании.

5. Добавить страницу входа в личный кабинет клиента, сам кабинет реализован отдельно, и в данный проект не входит.

6. Сайт расположен на нашей площадке, обслуживается штатными специалистами, ОС win2008server.

7. Бюджет - до 100 тыс. руб, оплата по договору по безналичному расчету, предоплата не более 20%.

8. Сроки - новый сайт должен заработать 01 июня 2012 года.

9. Дальнейшая поддержка сайта обсуждаема.

Существующий сайт www.am-alemar.ru