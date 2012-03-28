Дизайн для сайта косметики (psd+html+css)

Необходимо переработать макет готового дизайна согласно рекомендациями. Список рекомендаций во вложенном файле Оставляйте свои заявки с оценками по бюджету и срокам. P.S. Все общение через веблансер - не нужно разрывать icq, skype своими сообщениями.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Кандидатам высылается ТЗ.
Классический дизайн шапка/главное меню/слайдер/левая узкая колонка/контент/подвал
логотип есть.
От вас исходники
В приоритете те кто делает html+css
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