Дизайн для сайта косметики (psd+html+css)

$250
Дизайн сайтовЗакрыт20 заявок210 просмотров
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Кандидатам высылается ТЗ.

Классический дизайн шапка/главное меню/слайдер/левая узкая колонка/контент/подвал

логотип есть.

От вас исходники

В приоритете те кто делает html+css

HTMLCSS
12 лет назад
razma
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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