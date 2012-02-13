Требуется написание (доработка существующего) модуля мультизагрузки изображений на сайт на базе Plupload / jQuery File Upload для Drupal 6. Больше всего удовлетворяет всем запросам модуль plup для 7 версии.
- $500Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется программист drupal 6/7 на удаленку. Уровень знания друпал выше среднего. Обязательно знание Jquery, Ajax. Оплата сдельно по заданиям, при хорошей работе дополнительно устанавливается оклад. Для тех у кого есть время на работу минимум 4 ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Написать приложение под Андроид для существующего сайта недвижимости. Витрина недвижимости формируется на серверной стороне (от вас необходимо сказать какие данные где нужны и в каком формате). Звонок по телефону в объявлении. Минималистичный дизайн.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Для постоянного сотрудничества требуется удаленный специалист Drupal php mysql. Требуется развивать ряд проектов на CMS Drupal, написание, доработка модулей. Приветствуются знания jquery, ajax Опыт работы php – от 2 лет, drupal от 1 года Возможна сдельная оплата, ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
VirtueMart 1.1.9 stable , при выводе товаров в разделе показывается 2 раза один и тот же товар. Может кто уже сталкивался? кривой запрос или шаблонСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Кандидатам высылается ТЗ. Классический дизайн шапка/главное меню/слайдер/левая узкая колонка/контент/подвал логотип есть. От вас исходники В приоритете те кто делает html+cssДизайн сайтов20 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Требуется сделать конструктор ангара на flash на подобие http://techline-online.ru/service/angar.html Сматреть картинку ниже "Собери себе ангар" Будет выбор цветов, опций, другое дизайнерское исполнениеВеб-программирование9 заявокЗакрыт12 лет назад
Сделать, настроить ЧПУ транслитом для Joomla! 1.5.22 + VirtueMart 1.1.9 Нужно получить такие адреса: Адреса для статичных статей (контакты статьи) в виде /contacts, /statiya-na-temu-takuuto Адреса для разделов магазина /nazvanie-razdela/podrazdel/ Адреса для товара /nazvanie-razdela/podrazdel/nazvanie-tovara Указывать синонимы хотя бы вручную для разделов, ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Требуется создать несложный дизайн для сайта визитки. Компания по производству полимерпесчаной плитки. Солидный и простой.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Периодически требуется программист Джумла по доработке сайте. На текущий момент 1. Требуется создать онлайн форму заказа 2. Допилить стандартную форму слайдера 3. Оптимизация кода сайта. убрать грязный код в js, cssВеб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
На сайте есть немало анимированных gif, около 10, будет предоставлен весь список в виде ссылок. Необходимо Объединить их все в 1 файл, который также будет анимированным.Анимация5 заявокЗакрыт12 лет назад
Наполнение региональный каталога фирм недвижимости и смежных отраслей через форму на сайте. Источники: официальные сайты компаний. На этих сайтах нужно найти и сделать следующее: логотип (в нормальном разрешении 120 пикселей минимум), указание раздела, описание (хороший рерайт 900 знаков), телефоны, ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
1. Необходимо создать подраздел сайта на Joomla, где будет представлено своё меню, и каталог товаров (фото, описание, цена) без корзины + своя цветовая гамма. 2. заполнить каталог товарами не более 50, фото + описание уже есть.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
1. Написание новостей, статей в разделы форума о недвижимости. Только копирайт + установка фото. Плюс, если вы были или являетесь риэлтором, имели опыт написания статей по недвижимости. 2. Отвечать на комментарии (будет немного). Требуются опытные исполнители на постоянную ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Требуется свободный дизайнер, возможно дальнейшее сотрудничество и на другие проекты. Нужен PSD. ТЗ имеется. Вышлю кандидатам.Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт13 лет назад