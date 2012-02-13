razma

Владимир razma

 
43 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется программист drupal 6/7

    $500

    Требуется программист drupal 6/7 на удаленку. Уровень знания друпал выше среднего. Обязательно знание Jquery, Ajax. Оплата сдельно по заданиям, при хорошей работе дополнительно устанавливается оклад. Для тех у кого есть время на работу минимум 4 ...

    DrupaljQueryAjax
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Приложение для сайта под Андроид

    $500

    Написать приложение под Андроид для существующего сайта недвижимости. Витрина недвижимости формируется на серверной стороне (от вас необходимо сказать какие данные где нужны и в каком формате). Звонок по телефону в объявлении. Минималистичный дизайн.

    Android
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется специалист drupal php mysql

    $500

    Для постоянного сотрудничества требуется удаленный специалист Drupal php mysql. Требуется развивать ряд проектов на CMS Drupal, написание, доработка модулей. Приветствуются знания jquery, ajax Опыт работы php – от 2 лет, drupal от 1 года Возможна сдельная оплата, ...

    PHPMySQLDrupaljQueryAjax
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется сделать конструктор ангара на flash

    $250

    Требуется сделать конструктор ангара на flash на подобие http://techline-online.ru/service/angar.html Сматреть картинку ниже "Собери себе ангар" Будет выбор цветов, опций, другое дизайнерское исполнение

    Flash
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • ЧПУ Joomla + VirtueMart

    Сделать, настроить ЧПУ транслитом для Joomla! 1.5.22 + VirtueMart 1.1.9 Нужно получить такие адреса: Адреса для статичных статей (контакты статьи) в виде /contacts, /statiya-na-temu-takuuto Адреса для разделов магазина /nazvanie-razdela/podrazdel/ Адреса для товара /nazvanie-razdela/podrazdel/nazvanie-tovara Указывать синонимы хотя бы вручную для разделов, ...

    JoomlaVirtuemart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработка сайта на joomla

    Периодически требуется программист Джумла по доработке сайте. На текущий момент 1. Требуется создать онлайн форму заказа 2. Допилить стандартную форму слайдера 3. Оптимизация кода сайта. убрать грязный код в js, css

    CSSJoomlaСайт на Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение каталога компаний

    Наполнение региональный каталога фирм недвижимости и смежных отраслей через форму на сайте. Источники: официальные сайты компаний. На этих сайтах нужно найти и сделать следующее: логотип (в нормальном разрешении 120 пикселей минимум), указание раздела, описание (хороший рерайт 900 знаков), телефоны, ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Добавить каталог товаров для сайта на Joomla

    $100

    1. Необходимо создать подраздел сайта на Joomla, где будет представлено своё меню, и каталог товаров (фото, описание, цена) без корзины + своя цветовая гамма. 2. заполнить каталог товарами не более 50, фото + описание уже есть.

    JoomlaСайт на Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написание статей для форума (копирайтинг)

    1. Написание новостей, статей в разделы форума о недвижимости. Только копирайт + установка фото. Плюс, если вы были или являетесь риэлтором, имели опыт написания статей по недвижимости. 2. Отвечать на комментарии (будет немного). Требуются опытные исполнители на постоянную ...

    Написание статей
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад
Отзывы фрилансеров
leechuck
Игорь 
51 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
12 лет назад
ЧПУ Joomla + VirtueMart
В общем все хорошо ! Все сделал, заказчик терпеливый, оплатил без вопросов ! Рекомендую !
Выполнено в срок и в полном соответствии заданию! Игорь - ответственный человек! Рекомендую
Ответный отзыв
iLEVEL
Иван 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$90
10 баллов
12 лет назад
Добавить каталог товаров для сайта на Joomla
Моментальная оплата. Приятный человек. Рад буду и далее работать вместе! :)
Всё было сделано грамотно и точно в срок.
Ответный отзыв