Сайт на флеше

Требуется визуализация, макет главной страницы сайта. Сроки 2 дня, тз вышлю. Сайт должен быть выполнен по примеру того, который нравится заказчику Цена вопроса 1000 р
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Нужен сайт муз. тематика.желательно флеш кто готов взяться за работу пишите
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Необходим дизайн для игрового сайта, только PSD макет ТЗ в приложенииЗавершен12 лет назад
- $250
Кандидатам высылается ТЗ. Классический дизайн шапка/главное меню/слайдер/левая узкая колонка/контент/подвал логотип есть. От вас исходники В приоритете те кто делает html+cssДизайн сайтов20 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо переработать макет готового дизайна согласно рекомендациями. Список рекомендаций во вложенном файле Оставляйте свои заявки с оценками по бюджету и срокам. P.S. Все общение через веблансер - не нужно разрывать icq, skype своими сообщениями.Завершен12 лет назад
- $2500
Предпочтение отдадим тем, кто будет в состоянии пару раз появиться в нашем офисе ЛИЧНО (Москва, ст.м. "Профсоюзная"). Мы российская компания, сможем оплатить Вашу работу ТОЛЬКО официально, по договору (подряда), по безналичному расчету, для этого Вы должны ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужно отрисовать главную и внутренние страницы. Бюджет 150 $ за главную + внутренние оплачиваются отдельно.Завершен12 лет назад
- $30
Пример страницы которую нужно разработать находится в приложении. Фактически нужно разработать тоже самоеДизайн сайтов17 заявокЗакрыт12 лет назад
- $600
Необходимо разработать дизайн сайта российского представительства европеской компании производящей оборудование и комплектующие для производства систем отопления и водоснабжения. В наличии утвержденное ТЗ и прототипы страниц сайта. Пожелания по стилистике и примеры существующих сайтов, а так же ...Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужна шапка 900 на 240 такого же плана что и во вложении с достопримечательностями Украины. Достопримечательности - на выбор, какие вам больше нравятся. оттенок внизу такой же зеленоватыйЗавершен12 лет назад
ссылка на сайт: www.parkplus.com.uaДизайн сайтов20 заявокЗакрыт12 лет назад