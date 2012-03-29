Нарисовать картинку 3000x3000

Требуется переделать (дизайн+верстка) страницы сайта www.ellall.ru Всего страниц порядка 15 (уточняется, так как ТЗ находится в стадии разработки\дополнения). Имеет смысл работать и объявлять цену за одну страницу. Небольшой фрагмент\пример ТЗ: Страница поиска ellall.ru/offers/ : переработать форму ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
мне требуется нарисовать не сложную картинку (пример отправлю на почту, когда выберу исполнителя) в разрешениях:
240x320
480x640
240x400
240x432
320x480
600x1024
640x960
480x800
480x854
600x1024
1024x600
1280x800
1024x768
1280x768
1536x1152
1920x1152
1920x1200
2048x1536
2560x1536
2560x1600
связь ICQ 2201757
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