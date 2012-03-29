Нарисовать картинку 3000x3000

Прислал одну картинку и сделать много размеров из картинки. Прислал только 180 рублей из 300 оговоренных. Потом попросил сделать картинки в обратном размере, и за это 150 рублей. Я сделал а деньги оне не переслал сказал будут на следующий день. И пропал на связь не выходит, а когда общались казался таким милым человеком. Не имейте с ним дела!!!