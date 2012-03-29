Нарисовать картинку 3000x3000

Дизайн сайтовЗавершен15 заявок210 просмотров
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мне требуется нарисовать не сложную картинку (пример отправлю на почту, когда выберу исполнителя) в разрешениях:

240x320

480x640

240x400

240x432

320x480

600x1024

640x960

480x800

480x854

600x1024

1024x600

1280x800

1024x768

1280x768

1536x1152

1920x1152

1920x1200

2048x1536

2560x1536

2560x1600

связь ICQ 2201757

12 лет назад
androidapps
Александр 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
Infoman_01
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Андрей указал сроки выполнения работы день, сделал за час за сумму которая меня устроила! Спасибо
Прислал одну картинку и сделать много размеров из картинки. Прислал только 180 рублей из 300 оговоренных. Потом попросил сделать картинки в обратном размере, и за это 150 рублей. Я сделал а деньги оне не переслал сказал будут на следующий день. И пропал на связь не выходит, а когда общались казался таким милым человеком. Не имейте с ним дела!!!
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