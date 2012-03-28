Резизайн + новые страницы портала ellall.ru

Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок189 просмотров
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Требуется переделать (дизайн+верстка) страницы сайта www.ellall.ru

Всего страниц порядка 15 (уточняется, так как ТЗ находится в стадии разработки\дополнения).

Имеет смысл работать и объявлять цену за одну страницу.

Небольшой фрагмент\пример ТЗ:

Страница поиска ellall.ru/offers/ :

переработать форму поиска (должна стать более понятной и привлекательной)

Главная страница : ellall.ru

главное меню переделать в вертикальное слева.

добавить на главную страницу укороченный вариант формы поиска (переделанной)

переделать форму логина.

При дальнейшем обсуждении будут сформированы более четкие наброски страниц.

12 лет назад
ellall_bu
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
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