Дизайн интернет-магазина автоаксессуаров

Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок238 просмотров
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движок сайта на webassyst (shop-script)

сайт на начальной стадии, картинками еще не заполнялись, есть возможность перейти на другой движок, предлагайте свои варианты.

труется:

- изменение существующего шаблона или создание нового

- нужно чтоб выглядело все хорошо и без косяков

- список товаров вертикальный как таблица, или чтоб нормально выглядела без косяков (т.к. количество товаров большое будет)

- если можно то и фильтр товаров нормальный сделать

адресс сайта avtoshmotki.ru

асортимент товара примерно будет (бампера, кузовные детали, колпаки, чехлы , аксессуары)

12 лет назад
elvaleto
Булат 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва
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