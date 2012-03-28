Дизайн интернет-магазина автоаксессуаров

движок сайта на webassyst (shop-script)

сайт на начальной стадии, картинками еще не заполнялись, есть возможность перейти на другой движок, предлагайте свои варианты.

труется:

- изменение существующего шаблона или создание нового

- нужно чтоб выглядело все хорошо и без косяков

- список товаров вертикальный как таблица, или чтоб нормально выглядела без косяков (т.к. количество товаров большое будет)

- если можно то и фильтр товаров нормальный сделать

адресс сайта avtoshmotki.ru

асортимент товара примерно будет (бампера, кузовные детали, колпаки, чехлы , аксессуары)