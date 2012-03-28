Требуется разработать дизайн сайта

Добрый день. Нужен простенький шаблон на WordPress тематики перевозки. Приблизительно понравилось решение (без флэш конечно) - http://www.templatemonster.com/joomla-templates/27917.html Никакого пафоса, главный критерий - цена, т.к. сайт нужно будет добавить в биржу (а там паблик шаблоны не пройдут). Связь/предложения по ...