Шаблон для WP (перевозки)

Олег почти сразу откликнулся на мою заявку. Выполнил чуть раньше обещанного срока, что очень порадовало. Сама работа выполнена как надо, были мелочи (скорее мои прихоти и придирки), которые он моментально исправлял. Практически, в течение всего времени мы с ним общались в icq, где я детально описывал свои требования по заданию, а он редактировал "на лету". Будем сотрудничать, т.к. ещё предстоит сделать не один сайт.