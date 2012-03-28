Нарисовать шапку для сайта-визитки салона дверей

$25
Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок175 просмотров
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Необходимо нарисовать незамысловатую шапку для сайта-визитки салона дверей и окон.

Корпоративный стиль бардовый и сочно зеленый. Логотип и скрин сайта вышлю на электронку.

12 лет назад
logvinov333
Денис 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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