Заправка картриджей

Дизайн сайтовЗавершен7 заявок210 просмотров
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Нужен мини- сайт на подобии этого http://www.florio-fashion.com/. Тема- заправка картриджей. Без наполнения статьями и оптимизации просто дизайн и верстка. Можно переделать шаблон. Принцип- минимализм и удобство!

12 лет назад
stuard
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
aticus-finch
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$20
2 дня
Благодарю за работу! Достаточно сложное задание было сделано максимально быстро и четко! При этом просто за смешную цену.Мне очень повезло, что я еще успел дать работу по такой цене. Спешите!!!!
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи, всегда на связи, никаких проволочек с оплатой. Спасибо за заказ! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
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