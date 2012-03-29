Скорректировать шаблон DLE

Имеются ресурсы панели управления в исходном цвете. Имеется новое цветовое решение панели (нижний вариант в файле panel-rez.jpg). Необходимо изменить цвет ресурсов, чтобы получить панель в новом цветовом решении (новые ресурсы)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть платный шаблон DLE, нужно дорисовать шапку и футер (нужен хороший дизайн в первую очередь, тематика – баня, сауна). В шапке логотип красиво выделить, фон с узорами добавить на сайт, в футере коллаж красиво оформить на банную тематику. Несколько рекламных слайдов доделать, скорректировать код. Сроки в течение дня. Потом внести правка надо будет и потестить кроссбраузерность. Ответы в проект, только фрилансеры с отзывами и портфолио по дизайну.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $660
Нужна опытная (или старательная) дизайнерша (только девушка) с хорошим портфолио или талантом. Мужчинам просьба не отвечать (уже пробовал - не рассматриваю) - у мужчин не хватает усидчивости, а тут именно мелочей много. 1) Необходимо создать современный ...Закрыт12 лет назад
- $250
Необходимо нарисовать красивый и в тоже время маловесный дизайн для трекера mytor.org. Требования: - ширина 100% - 2 колонки - все имеющиеся функции отразить в дизайне - нарисовать/изменить иконки категорий под новый дизайн - оставить примерно существующую структуру в раздаче (картинка ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт12 лет назад
Задача для тех, кто хочет создать что-то большое:) создать функциональный дизайн портала, только в стиле web 2.0 Функциональный значит: линии, блоки, символы, пару основных цветов и далее игра с их оттенками Примеры нравятся: google, ebay.de, amazon.de, autoscaut24.de.... C цветами ...Закрыт12 лет назад
- $500
Добрый день уважаемые дизайнеры и проектировщики интерфейсов! Требуется создать интерфейс и дизайн для приложения которым будут пользоваться на телевизорах с функцией Smart TV. Что это такое смотрим тут: http://www.youtube.com/watch?v=hKlqJm6nj_8 Во вложении часть документации. Пока не ознакомитесь прошу заявки ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется нарисовать шапку для сайта. Тематика - цветочный магазин. Логотип, картинка есть, картинку нужно как-то обыграть. Пишите на почту: [email protected]Закрыт12 лет назад
Нужен дизайн сайта для компании занимающейся поставкой сырья для текстильной промышленности.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
На http://new.hostion.com.ua/ установлен движок joomla c шаблоном H-Connect. Необходимо допилить его под мои задачи: 1. Разработать логотип, встроить его в шапку сайта вместо лого H-Connect. 2. Регистрация/Забыли пароль/Логин – настроить интеграцию с биллингом. Предложить, как вывод биллинга будет интегрироваться ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужен мини- сайт на подобии этого http://www.florio-fashion.com/. Тема- заправка картриджей. Без наполнения статьями и оптимизации просто дизайн и верстка. Можно переделать шаблон. Принцип- минимализм и удобство!Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
движок сайта на webassyst (shop-script) сайт на начальной стадии, картинками еще не заполнялись, есть возможность перейти на другой движок, предлагайте свои варианты. труется: - изменение существующего шаблона или создание нового - нужно чтоб выглядело все хорошо и без косяков - ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт12 лет назад