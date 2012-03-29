Скорректировать шаблон DLE

Есть платный шаблон DLE, нужно дорисовать шапку и футер (нужен хороший дизайн в первую очередь, тематика – баня, сауна). В шапке логотип красиво выделить, фон с узорами добавить на сайт, в футере коллаж красиво оформить на банную тематику. Несколько рекламных слайдов доделать, скорректировать код. Сроки в течение дня. Потом внести правка надо будет и потестить кроссбраузерность. Ответы в проект, только фрилансеры с отзывами и портфолио по дизайну.