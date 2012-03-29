Сделать функциональный дизайн портала, web 2.0

Задача для тех, кто хочет создать что-то большое:)

создать функциональный дизайн портала, только в стиле web 2.0

Функциональный значит: линии, блоки, символы, пару основных цветов и далее игра с их оттенками

Примеры нравятся: google, ebay.de, amazon.de, autoscaut24.de....

C цветами уже определились

Желательно иметь возможность верстать, так как проект громоздкий.

Место локации исполнителя(очень желательно): Киев

Со мной можно связаться по телефону Контактный 067 191 04 31, мое место расположения Киев, можно встретиться