Дизайн трекера mytor.org

Необходимо нарисовать красивый и в тоже время маловесный дизайн для трекера mytor.org.

Требования:

- ширина 100%

- 2 колонки

- все имеющиеся функции отразить в дизайне

- нарисовать/изменить иконки категорий под новый дизайн

- оставить примерно существующую структуру в раздаче (картинка + определенное описание + статистика раздачи)

- придумать анимированное лого трекеру

- дизайн должен быть для каждой страницы и легко поддаваться верстке

- можно использовать успокаивающие тона: темно-серый, черный, красный, желтый и основной зеленый цвет.

Грубо говоря, нужен уникальный красивый дизайн в зеленых тонах. Шаблоны не предлагать, обязательное условие - наличие портфолио и подобных работ!

Указывайте стоимость и время работы. Заявки без стоимости и сроков рассматриваться не будут!