Дизайн сайта.

Имеются ресурсы панели управления в исходном цвете. Имеется новое цветовое решение панели (нижний вариант в файле panel-rez.jpg). Необходимо изменить цвет ресурсов, чтобы получить панель в новом цветовом решении (новые ресурсы)
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