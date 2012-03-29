SocialEngine4 дизайн + верстка

Нужна опытная (или старательная) дизайнерша (только девушка) с хорошим портфолио или талантом.

Мужчинам просьба не отвечать (уже пробовал - не рассматриваю) - у мужчин не хватает усидчивости, а тут именно мелочей много.

1) Необходимо создать современный качественный дизайн для движка SocialEngine4.

2) Оформить логотип (черновик есть, но нужно переработать).

3) И взять на себя всю верстку.

Фактически создать тему под движок. Объем работ по дизайну можно посмотерть на странице демо движка http://demo.socialengine.net/

Обращаю ваше внимание - дизайн под движок это совсем не то же самое, что дизайн пары страниц сайта. Вместо цельной картинки, много мелких частей.

Верстки - главная страница, 2 самописных модуля, остальная структура оригинальная (без изменений). Под старые браузеры можно не верстать. Дизайн - нарезка стандартных элементов применятся ко всем частям. Но много мелочей и доводок.