Кастомизация шаблона (Joomla 1.5)

Имеются ресурсы панели управления в исходном цвете. Имеется новое цветовое решение панели (нижний вариант в файле panel-rez.jpg). Необходимо изменить цвет ресурсов, чтобы получить панель в новом цветовом решении (новые ресурсы)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На http://new.hostion.com.ua/ установлен движок joomla c шаблоном H-Connect. Необходимо допилить его под мои задачи:
1. Разработать логотип, встроить его в шапку сайта вместо лого H-Connect.
2. Регистрация/Забыли пароль/Логин – настроить интеграцию с биллингом. Предложить, как вывод биллинга будет интегрироваться в шаблон сайта.
3. Перерисовать изображения в слайдере. Перерисовать картинки, сменить текст.
4. Проверка доменного имени: необходимо интегрировать с существующим биллингом (rootpanel).
5. В карусели изменить подсветку выбранного пункта (dedicated hosting, shared hosting и т.п.): сейчас выделяется черным прямоугольником, сделать выделение в пределах бара, чтобы не налезало вверх.
6. Переделать содержимое табов на основе наших продуктов и тарифов. Здесь четких пожеланий нет: нужно, чтобы было красиво, совпадало со стилем дизайна, не было похоже на существующие. Сейчас табы сделаны в виде картинок. Нужно сверстать их в html для того, чтобы была возможность легко изменить контент (данные тарифов и т.п.) + обеспечить кликабельность кнопки Order Today (изменить на Заказать, кстати).
7. Настроить шаблон биллинга для корректной интеграции (цвета, в основном, думаю). В основном – css шаблонов подкрутить.
Замечания и предложения приветствуются.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Нужен мини- сайт на подобии этого http://www.florio-fashion.com/. Тема- заправка картриджей. Без наполнения статьями и оптимизации просто дизайн и верстка. Можно переделать шаблон. Принцип- минимализм и удобство!Завершен12 лет назад
движок сайта на webassyst (shop-script) сайт на начальной стадии, картинками еще не заполнялись, есть возможность перейти на другой движок, предлагайте свои варианты. труется: - изменение существующего шаблона или создание нового - нужно чтоб выглядело все хорошо и без косяков - ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется разработать дизайн сайта (городской информационный портал), ICQ - 396715257Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Добрый день. Нужен простенький шаблон на WordPress тематики перевозки. Приблизительно понравилось решение (без флэш конечно) - http://www.templatemonster.com/joomla-templates/27917.html Никакого пафоса, главный критерий - цена, т.к. сайт нужно будет добавить в биржу (а там паблик шаблоны не пройдут). Связь/предложения по ...Завершен12 лет назад
- $25
Необходимо нарисовать незамысловатую шапку для сайта-визитки салона дверей и окон. Корпоративный стиль бардовый и сочно зеленый. Логотип и скрин сайта вышлю на электронку.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $400
Дизайн для сайта. Подробности на электронке.Завершен12 лет назад
Добрый день! Я хочу заказать рип шаблона для dle(любой версии) одного из сайтов это gtavicecity.ru или libertycity.ru выбирайте какой хотите цена ваша (недорого). Заранее спасибо!Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $130
Необходимо разработать креативный дизайн магазина IT-продукции, дизайн главной + дизайн внутренних страниц. ТЗ в приложении. Сделать нужно модно, стильно и креативно. Подробности в ЛС.Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт12 лет назад
мне требуется нарисовать не сложную картинку (пример отправлю на почту, когда выберу исполнителя) в разрешениях: 240x320 480x640 240x400 240x432 320x480 600x1024 640x960 480x800 480x854 600x1024 1024x600 1280x800 1024x768 1280x768 1536x1152 1920x1152 1920x1200 2048x1536 2560x1536 2560x1600 связь ICQ 2201757Завершен12 лет назад