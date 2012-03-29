Кастомизация шаблона (Joomla 1.5)

На http://new.hostion.com.ua/ установлен движок joomla c шаблоном H-Connect. Необходимо допилить его под мои задачи:

1. Разработать логотип, встроить его в шапку сайта вместо лого H-Connect.

2. Регистрация/Забыли пароль/Логин – настроить интеграцию с биллингом. Предложить, как вывод биллинга будет интегрироваться в шаблон сайта.

3. Перерисовать изображения в слайдере. Перерисовать картинки, сменить текст.

4. Проверка доменного имени: необходимо интегрировать с существующим биллингом (rootpanel).

5. В карусели изменить подсветку выбранного пункта (dedicated hosting, shared hosting и т.п.): сейчас выделяется черным прямоугольником, сделать выделение в пределах бара, чтобы не налезало вверх.

6. Переделать содержимое табов на основе наших продуктов и тарифов. Здесь четких пожеланий нет: нужно, чтобы было красиво, совпадало со стилем дизайна, не было похоже на существующие. Сейчас табы сделаны в виде картинок. Нужно сверстать их в html для того, чтобы была возможность легко изменить контент (данные тарифов и т.п.) + обеспечить кликабельность кнопки Order Today (изменить на Заказать, кстати).

7. Настроить шаблон биллинга для корректной интеграции (цвета, в основном, думаю). В основном – css шаблонов подкрутить.

Замечания и предложения приветствуются.