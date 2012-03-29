Дизайн и интерфейс приложения для SmartTV

Добрый день уважаемые дизайнеры и проектировщики интерфейсов!

Требуется создать интерфейс и дизайн для приложения которым будут пользоваться на телевизорах с функцией Smart TV.

Что это такое смотрим тут: http://www.youtube.com/watch?v=hKlqJm6nj_8

Во вложении часть документации. Пока не ознакомитесь прошу заявки не оставляйте!

Людей с отсутствием портфолио прошу не беспокоить. Буду работать только с профессионалами своего дела!

Визит в киевский офис обязателен (м. Левобережная). Вам нужно посмотреть на примеры работ, как этим управлять и т.д.. Кандидаты рассматриваются только из Киева и окрестностей.

Время разработки 10 рабочих дней.

За подробностями обращайтесь по телефона 063 609 63 63, либо в скайп: vereschagin.vitaliy