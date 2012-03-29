Добавить эффект в меню сайта

Доброго времени суток!

Суть такова: у нас есть сайт premieruu.ru/

Нужно сделать меню таким же, как тут videosalon-spb.ru/

Т.е. чтобы выделение пунктов меню "перекатывалось" с такое же анимацией.

Дизайн меню мы менять особо не будет, а используем те же выделения, которые есть сейчас.

13$ Оплата по факту сразу!