Добавить эффект в меню сайта

$13
Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки236 просмотров
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Доброго времени суток!

Суть такова: у нас есть сайт premieruu.ru/

Нужно сделать меню таким же, как тут videosalon-spb.ru/

Т.е. чтобы выделение пунктов меню "перекатывалось" с такое же анимацией.

Дизайн меню мы менять особо не будет, а используем те же выделения, которые есть сейчас.

13$ Оплата по факту сразу!

12 лет назад
kyrort
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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