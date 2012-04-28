# 1 — $ 200

Требуется разработать дизайн сайта для ООО «Балсем», занимающейся проектированием

и монтажом водных коммуникаций. Компания существует уже 15 лет и гордится тем, что большинство клиентов приходят по рекомендациям предыдущих заказчиков.

Развертка страницы жесткая только по ширине. Оптимизация под ширину 1024.

Техническое задание находится в приложении.

Дизайн сайта должен быть удобным, информативным, наглядным.

Сайт должен быть приятным для клиентов, не раздражающим, без кричащих сочетаний цветов.

При наличии качественных конкурсных работ, конкурс может завершиться раньше срока.