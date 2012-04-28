Дизайн сайта для ООО «Балсем»

$200
Дизайн сайтовЗавершен7 заявок1444 просмотра
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#1$200

Требуется разработать дизайн сайта для ООО «Балсем», занимающейся проектированием

и монтажом водных коммуникаций. Компания существует уже 15 лет и гордится тем, что большинство клиентов приходят по рекомендациям предыдущих заказчиков.

Развертка страницы жесткая только по ширине. Оптимизация под ширину 1024.

Техническое задание находится в приложении.

Дизайн сайта должен быть удобным, информативным, наглядным.

Сайт должен быть приятным для клиентов, не раздражающим, без кричащих сочетаний цветов.

При наличии качественных конкурсных работ, конкурс может завершиться раньше срока.

Дизайн сайта
12 лет назад
KolGoon
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
st_nn
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
#1
Благодаря Сергею конечный результат конкурса на дизайн сайта превзошел все ожидания. Очень корректный и ответственный исполнитель. Все делал в обговоренные сроки, ни разу не было задержек. Отлично понял чего хочет заказчик. Рекомендую!
Первый раз решил принять участие в конкурсе, и как оказалось не напрасно. Все предыдущие отзывы о данном заказчике на 100% соответствуют действительности. Чёткая постановка задачи, понятные и уместные дополнения. Интеллигентен, доброжелателен, с уважением относится к чужому труду - сотрудничество оставило самые лучшие впечатления. Своевременная оплата в полном объёме. Спасибо!
Заявки фрилансеров
st_nn
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
#1
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