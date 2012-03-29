Cоздание премиум шапки для ювелирного ИМ

Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки137 просмотров
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Добрый день.

Необходимо создание шапки для интернет-магазина ювелирных украшений премиум уровня.

Основной элемент шапки - сексуальная девушка-лепрекон(или зеленая эльфийка) - обнаженная, фото по пояс, грудь закрыта руками или лежащая в зеленом купальнике + ювелирные украшения на ней. Желательно фото или очень качественно прорисованная.

Шапка должна вызывать официальные, а не сказочные чувства.

Шапка должна быть выполнена в зеленой цветовой гамме.

Оставляя заявку сразу напишите свое видение создания девушки(где будете её брать: редактирование фотки со стока, прорисовка с нуля или другие задумки) и оставьте ссылку на аналогичную работу в своем портфолио(подобным образом создавали такую фигуру).

Так же от Вас порядок цен на создание этого шедевра и хотя бы примерные сроки.

Спасибо

12 лет назад
Escander
Михаил 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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