Cоздание премиум шапки для ювелирного ИМ

Добрый день.

Необходимо создание шапки для интернет-магазина ювелирных украшений премиум уровня.

Основной элемент шапки - сексуальная девушка-лепрекон(или зеленая эльфийка) - обнаженная, фото по пояс, грудь закрыта руками или лежащая в зеленом купальнике + ювелирные украшения на ней. Желательно фото или очень качественно прорисованная.

Шапка должна вызывать официальные, а не сказочные чувства.

Шапка должна быть выполнена в зеленой цветовой гамме.

Оставляя заявку сразу напишите свое видение создания девушки(где будете её брать: редактирование фотки со стока, прорисовка с нуля или другие задумки) и оставьте ссылку на аналогичную работу в своем портфолио(подобным образом создавали такую фигуру).

Так же от Вас порядок цен на создание этого шедевра и хотя бы примерные сроки.

Спасибо