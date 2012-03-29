Интернет-зоомагазин iPet

Добрый день. Необходимо создание шапки для интернет-магазина ювелирных украшений премиум уровня. Основной элемент шапки - сексуальная девушка-лепрекон(или зеленая эльфийка) - обнаженная, фото по пояс, грудь закрыта руками или лежащая в зеленом купальнике + ювелирные украшения на ней. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим дизайн интернет-зоомагазина. Есть логотип и видение функционала.
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